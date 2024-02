Wuhan Zhongnan Commercial Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In einer technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Bezieht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Easyhome New Retail-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen mit ein, so ergibt sich ein aktueller Wert von 3,67 CNH. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3 CNH, was einen Unterschied von -18,26 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 3,14 CNH. Hier liegt der letzte Schlusskurs nur um -4,46 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Des Weiteren betrachtet die technische Analyse den Relative Strength Index (RSI), welcher das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Hierbei zeigt sich, dass die Easyhome New Retail-Aktie mit einem RSI-Wert von 29,63 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Erweitert man den Zeitraum auf 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 52, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung des RSI.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei Easyhome New Retail keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Aktie daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend zeigt sich, dass die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Anleger führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.