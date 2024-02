Wuhan Zhongnan Commercial Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell weist der RSI für Easyhome New Retail einen Wert von 29,63 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Easyhome New Retail gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder im Meinungsbild in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussion war von überwiegend positiven Themen geprägt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Easyhome New Retail-Aktie betrachtet. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen liegt der Wert bei 3,67 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält die Easyhome New Retail-Aktie auf Basis der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.