Wuhan Zhongnan Commercial Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Easyhome New Retail als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Easyhome New Retail-Aktie beträgt 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 56,96 liegt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse zeigte Easyhome New Retail interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis von Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Easyhome New Retail derzeit bei 3,56 CNH. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 2,96 CNH aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -16,85 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 2,97 CNH, was einer Differenz von -0,34 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet demnach "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Easyhome New Retail mit einer Rendite von -26,27 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Multiline-Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,86 Prozent, wobei Easyhome New Retail mit 11,41 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.