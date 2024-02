Wuhan Yangze Communications Industry Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Stärke-Index zeigt, dass die Aktie von Wuhan Yangtze Communications Industry als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wuhan Yangtze Communications Industry-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,32, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 47,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Wuhan Yangtze Communications Industry eine Rendite von 9,68 Prozent erzielt, was 24,71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -9,72 Prozent, wobei die Aktie aktuell 19,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Wuhan Yangtze Communications Industry nur schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Wuhan Yangtze Communications Industry in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung zeigt, dass die Aktie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.