Wuhan Tianyu Information Industry Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Wuhan Tianyu Information Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite damit 38,3 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -8,13 Prozent, und Wuhan Tianyu Information Industry liegt aktuell 43,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 68,49, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,88 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

In puncto Fundamentaldaten weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 73,78 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 48,35 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von 18,88 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.