Wuhan P&S Information Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuhan P&s Information liegt bei 82 und zeigt, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 5,9 CNH etwa 20,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 etwa +9,26 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat Wuhan P&s Information in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,37 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,76 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,13 Prozent im Branchenvergleich. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -15,51 Prozent, wobei Wuhan P&s Information 53,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Wuhan P&s Information beträgt 0,22 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,22) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" bewertet.