Wuhan P&S Information Aktie: Das ist ein Hammer

Die Aktie von Wuhan P&S Information weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 1 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment bewertet, und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Wuhan P&S Information. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wuhan P&S Information-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,42 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (5,96 CNH) weicht um +9,96 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 6,29 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -5,25 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Fundamental gesehen weist die Aktie von Wuhan P&S Information ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 86,76 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.