Wuhan P&S Information Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Wuhan P&s Information-Aktie erhält sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,44 Punkten, während der RSI25-Wert bei 48,66 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. In den sozialen Medien wurde keine Auffälligkeit im Stimmungsbild registriert, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, wofür Wuhan P&s Information eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,37 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") einer Überperformance von 54,83 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Wuhan P&s Information aktuell um 50,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Wuhan P&s Information-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine negative Bewertung. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich jedoch ein anderes Bild, und die Aktie erhält ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Wuhan P&s Information-Aktie unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, wobei die Gesamtbewertung "Neutral" lautet.