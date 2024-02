Wuhan P&S Information Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite von Wuhan P&S Information beläuft sich auf 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,22 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuhan P&S Information liegt bei 82, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 für elektronische Geräte und Komponenten als ähnlich betrachtet wird. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird das Unternehmen daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wuhan P&S Information beträgt 9,6, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie daher eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung bei Wuhan P&S Information festgestellt werden. Da positive Auffälligkeiten in Bezug auf das Stimmungsbild registriert wurden, erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine Bewertung von "Gut". Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Wuhan P&S Information in dieser Kategorie daher ein "Gut".