Wuhan Guide Infrared Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Aktuelle Analyse zeigt: Wuhan Guide Infrared Aktie wird als neutral bewertet

Die Dividendenrendite der Aktie von Wuhan Guide Infrared liegt derzeit bei 1,27 %, was einen Mehrertrag von 0,25 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 8,19 CNH für den Schlusskurs der Wuhan Guide Infrared-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,45 CNH, was einem Unterschied von -9,04 Prozent entspricht und somit zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,73 CNH, was einer Abweichung von -3,62 Prozent entspricht und somit zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wuhan Guide Infrared Aktie liegt bei 125 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wuhan Guide Infrared-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Wuhan Guide Infrared-Aktie basierend auf Dividendenrendite, technischer Analyse, fundamentaler Analyse und dem Relative Strength Index.