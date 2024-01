Wuhan Guide Infrared Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Dividendenrendite von Wuhan Guide Infrared beträgt derzeit 1,27 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,56 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Wuhan Guide Infrared neutral ist. Der RSI7 liegt bei 26,56, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 62,69 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat Wuhan Guide Infrared in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,63 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche um 20,27 Prozent gestiegen, was für Wuhan Guide Infrared eine Underperformance von -34,91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 14,47 Prozent hatte, liegt Wuhan Guide Infrared um 29,1 Prozent darunter. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wuhan Guide Infrared derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,05 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,3 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,32 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 7,6 CNH, was einer Abweichung von -3,95 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Neutral".