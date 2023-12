Wuhan Guide Infrared Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wuhan Guide Infrared bei 7,13 CNH liegt, was einer Entfernung von -11,65 Prozent vom GD200 (8,07 CNH) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 7,61 CNH. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -6,31 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Wuhan Guide Infrared-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

In fundamentalen Aspekten liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wuhan Guide Infrared derzeit bei 125,8, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Wuhan Guide Infrared eine Dividendenrendite von 1,27 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier wird die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wuhan Guide Infrared-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (43) als auch der RSI der letzten 25 Tage (67,69) bestätigen dieses neutrale Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen und fundamentalen Indikatoren ein neutrales Bild der Wuhan Guide Infrared-Aktie.