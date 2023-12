Wuhan Guide Infrared Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuhan Guide Infrared beträgt derzeit 125, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt. Die Themen rund um den Wert waren ebenfalls hauptsächlich positiv.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich die 200-Tage-Linie (GD200) der Wuhan Guide Infrared derzeit bei 8,16 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 7,28 CNH lag, hat sich ein Abstand von -10,78 Prozent ergeben, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 7,72 CNH, was einer Differenz von -5,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" signalisiert wird. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie der Wuhan Guide Infrared eine neutrale Positionierung, mit einem Wert von 60 für RSI7 und 68,24 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.