Wuhan Fingu Electronic Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse der Wuhan Fingu Electronic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,93 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 9,88 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 8,86 CNH, was einem Anstieg von 11,51 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle KGV von Wuhan Fingu Electronic 54, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" weder eine Unter- noch Überbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wuhan Fingu Electronic höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt führt.