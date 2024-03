Wuhan Fingu Electronic Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Der Aktienkurs von Wuhan Fingu Electronic verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,64 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" im Durchschnitt um -12,3 Prozent, was einer Underperformance von -1,34 Prozent für Wuhan Fingu Electronic entspricht. Der gesamte "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -16,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Wuhan Fingu Electronic um 2,9 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich wurde dem Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die gleitenden Durchschnittswerte einen Aufschluss darüber geben, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Wuhan Fingu Electronic-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 9,91 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 9,21 CNH liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,85 CNH, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für Wuhan Fingu Electronic auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Wuhan Fingu Electronic aktuell mit einem Wert von 54,81 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein Wert, der darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer erneuten Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI ebenfalls die Einstufung "Neutral".