Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Wuhan Easydiagnosis Biomedicine verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,73 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -8,89 Prozent, was bedeutet, dass Wuhan Easydiagnosis Biomedicine eine Underperformance von -37,84 Prozent aufweist. Der gesamte "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,05 Prozent, wobei Wuhan Easydiagnosis Biomedicine um 43,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuhan Easydiagnosis Biomedicine mit 10,81 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder verändern kann. Für Wuhan Easydiagnosis Biomedicine wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wuhan Easydiagnosis Biomedicine-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 26,53 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 22 CNH, was einen Unterschied von -17,08 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating der Aktie führt.

Insgesamt erhält Wuhan Easydiagnosis Biomedicine daher eine "Schlecht"-Bewertung aus fundamentaler, sentimentaler und technischer Sicht.