Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Wuhan Easydiagnosis Biomedicine wird derzeit mit einem Kurs von 23,68 CNH zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage in Höhe von -0,25 Prozent gehandelt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -16,15 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wuhan Easydiagnosis Biomedicine-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 57,25 resultiert in einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wuhan Easydiagnosis Biomedicine.

Im Vergleich zur Branchenperformance erzielte Wuhan Easydiagnosis Biomedicine in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,73 Prozent, was eine Underperformance von -39,24 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 44,89 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren im Internet zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wuhan Easydiagnosis Biomedicine weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie daher die Note "Neutral" zugeordnet.