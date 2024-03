Geduld der Elastic-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) festgehalten. Für die Elastic-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 66,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71. Dies wird als Anzeichen dafür gewertet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs für Elastic beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Softwarebranche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Elastic von den Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation lassen sich präzise und frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Elastic jedoch deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Elastic in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Ebenso wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.