Wuhan Department Store Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Wushang wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 30,43 Punkte und der etwas längerfristige RSI auf 37,56 Punkte berechnet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Wushang-Aktie am letzten Handelstag bei 9,03 CNH lag, was einem Rückgang von 9,7 Prozent im Vergleich zum 200-Tages-Durchschnitt von 10 CNH entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt von 8,77 CNH liegt jedoch nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Wushang als "Gut"-Wert bewertet. Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von 17,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche und einer Unterperformance von 23,09 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Wuhan Department Store kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Wuhan Department Store jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wuhan Department Store-Analyse.

Wuhan Department Store: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...