Wuhan Department Store Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Wushang hat sich in den letzten Wochen verändert. Zunächst war die Diskussion vorwiegend positiv, aber in den letzten Tagen dominieren negative Themen. Daher wurde die Aktie heute neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Wushang bei -17,26 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Multiline-Einzelhandel", die eine mittlere Rendite von -0,13 Prozent erzielt hat, liegt Wushang mit 17,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhielt die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Wushang stark schwankt, was zu einer guten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Wushang mit 8,46 CNH derzeit -2,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch bei -12,33 Prozent, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.