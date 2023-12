Wuhan Department Store Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Wushang zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -15,23 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 17,2 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,97 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wushang liegt bei 75, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Wushang mit 0,56 % weniger aus als der Branchendurchschnitt von 2,17 %, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Wushang zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer negativen Stimmungsänderung führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.