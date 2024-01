Wuhan Department Store Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wushang-Aktie beträgt aktuell 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,08 ebenfalls stabil und bestätigt das "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Wushang-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Wushang-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls mit den positiven Themen rund um Wushang, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Wushang-Aktie aktuell bei 9,81 CNH, was eine Einstufung als "Schlecht" auslöst. Der Aktienkurs selbst liegt bei 8,52 CNH, was einem Abstand von -13,15 Prozent zur 200-Tage-Linie entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt jedoch ein "Neutral"-Signal, da die Differenz nur -1,84 Prozent beträgt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Wushang-Aktie einen Wert von 75 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Wushang-Aktie folglich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein "Neutral"-Rating für die Wushang-Aktie.