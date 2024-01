Wuestenrot, Wuerttembergische Aktie: Was für ein Plan!

Die Wuestenrot & Wuerttembergische zahlt eine Dividende von 4,52 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,77 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,25 Prozentpunkte, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Wuestenrot & Wuerttembergische-Aktie bei 14,97 EUR. Der letzte Schlusskurs von 13,28 EUR weicht um -11,29 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 13,26 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,15 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung für die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wuestenrot & Wuerttembergische diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuestenrot & Wuerttembergische beträgt 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Versicherung" mit einem Durchschnitt von 23 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.