Wuestenrot, Wuerttembergische Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Wuestenrot & Wuerttembergische-Aktie gilt als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 3,93 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,84. Dies wird von der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 85,42 Punkten, was darauf hinweist, dass Wuestenrot & Wuerttembergische überkauft ist. Der RSI25 liegt bei 70,86, was ebenfalls auf überkauftes Terrain hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Sentiment in den sozialen Medien ist positiv für Wuestenrot & Wuerttembergische und es gibt eine steigende Aufmerksamkeit. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Aktienkurs der Wuestenrot & Wuerttembergische-Aktie hat im letzten Jahr eine Rendite von 7,79 Prozent erzielt, was 2,8 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Versicherungsbranche von 19,72 Prozent liegt die Aktie jedoch 11,93 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.