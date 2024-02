Wuestenrot, Wuerttembergische Aktie: Keine Angst!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wüstenrot & Württembergische mit 6,28 Euro bewertet. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn des Unternehmens nur 6,28 Euro zahlt, was 73 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 23 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 4,52 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Wüstenrot & Württembergische daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,97, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Wüstenrot & Württembergische.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,48 Euro, während der letzte Schlusskurs bei 13,36 Euro liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -7,73 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Wüstenrot & Württembergische.