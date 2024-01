Wuestenrot, Wuerttembergische Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Wuestenrot & Wuerttembergische betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 46,88 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 45,69 im neutralen Bereich. Insgesamt wird Wuestenrot & Wuerttembergische daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,28, was unter dem Branchendurchschnitt von 23 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher in fundamentalen Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Wuestenrot & Wuerttembergische schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung entspricht einer "Neutral"-Wert-Einstufung. Insgesamt wird das Sentiment daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" steht. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.