Wuestenrot, Wuerttembergische Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Wuestenrot & Wuerttembergische zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 14,35 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 13,14 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,43 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 13,3 EUR, was zu einem Abstand von -1,2 Prozent führt, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wuestenrot & Wuerttembergische ist positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Meinungen überwiegen und der Meinungsmarkt beschäftigte sich insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 63,64 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,01 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite für Wuestenrot & Wuerttembergische beträgt 4,92 Prozent und liegt damit 1,2 Prozent über dem Mittelwert. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.