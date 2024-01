Wuchan Zhongda Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Wuchan Zhongda verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,7 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite jedoch 1,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" beträgt -0,21 Prozent, wobei Wuchan Zhongda aktuell 4,91 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Wuchan Zhongda liegt bei 62,5 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 67,14, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Wuchan Zhongda in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,88 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,42 CNH eine Abweichung von -9,43 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 4,56 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.