Wuchan Zhongda Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Im Vergleich mit anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Wuchan Zhongda in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,7 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dagegen liegt die mittlere Rendite in der "Händler"-Branche bei 1,91 Prozent, wobei Wuchan Zhongda mit 2,79 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich Wuchan Zhongda war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wuchan Zhongda-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,9 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,52 CNH) weicht somit um -7,76 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,53 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Wuchan Zhongda-Aktie beträgt 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 56,72 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Wuchan Zhongda ein "Neutral"-Rating aufgrund der technischen Analyse und des RSI.