Wuchan Zhongda Aktie: Ist das wirklich alles?

Anleger: Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Wuchan Zhongda ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen wurde positiv diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwogen hat. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Wuchan Zhongda.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs zeigt aktuell ein "Schlecht"-Rating für Wuchan Zhongda. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,89 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,4 CNH) um -10,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage von 4,57 CNH ergibt aus Sicht des Aktienkurses selbst eine Abweichung von -3,72 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies einer "Neutral"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index zeigt, dass Wuchan Zhongda aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Wuchan Zhongda daher mit "Schlecht" bewertet.

