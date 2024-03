Wuchan Zhongda Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wuchan Zhongda-Aktie liegt bei 55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Bei einem Wert von 55 wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet.

Im Branchenvergleich hat die Wuchan Zhongda-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,74 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -14,9 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +11,16 Prozent für die Wuchan Zhongda-Aktie entspricht. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite von -8,7 Prozent im letzten Jahr um 4,96 Prozent über dem Durchschnitt abgeschnitten. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Wuchan Zhongda-Aktie bei 4,69 CNH verläuft, was eine neutrale Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4,5 CNH, was einem Abstand von -4,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,43 CNH, was einer Differenz von +1,58 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für die Wuchan Zhongda-Aktie eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.