WuXi Xinje Electric Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich Informationstechnologie hat die Wuxi Xinje Electric-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,66 Prozent erzielt, was 32,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,12 Prozent, und Wuxi Xinje Electric liegt aktuell 36,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wuxi Xinje Electric-Aktie liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (67,07) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Wuxi Xinje Electric auf Basis des RSI.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Wuxi Xinje Electric festgestellt. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist jedoch gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Wuxi Xinje Electric daher für dieses Kriterium ein "Schlecht"-Rating.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Wuxi Xinje Electric-Aktie sowohl den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (36,9 CNH) als auch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (32,68 CNH) deutlich unterschreitet. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Wuxi Xinje Electric-Aktie aufgrund der finanziellen Performance, des RSI, des Stimmungsbildes und der technischen Analyse.