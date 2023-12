WuXi Biologics Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Technische Analyse der Wuxi Biologics Cayman-Aktie ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 44,91 HKD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 28,95 HKD, was einem Unterschied von -35,54 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht sowohl im Rahmen des 200-Tages-Durchschnitts als auch des 50-Tages-Durchschnitts.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wuxi Biologics Cayman-Aktie beträgt aktuell 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer Überkauft-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf ein "Schlecht"-Rating hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund überwiegend positiver Bewertungen in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen, was zu 3 "Schlecht"-Signalen führt und daher insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.