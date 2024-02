WuXi AppTecH Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Wuxi Apptec hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 39,05 HKD, was einer Abweichung von -45,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Distanz zum GD200 bei -49,69 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Wuxi Apptec bei -45,46 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -31,23 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Wuxi Apptec mit -14,23 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wuxi Apptec-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60 aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (71,84) ist die Aktie jedoch überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Wuxi Apptec.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ergibt ein "Neutral"-Rating, da keine bedeutende Veränderung in der Beachtung der Aktie festgestellt wurde. Damit erhält die Wuxi Apptec-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.