WuXi AppTecH Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wuxi Apptec derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 80,04 HKD, während der Kurs der Aktie bei 72,85 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,98 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 87,72 HKD führt zu einer Abweichung des Aktienkurses um -16,95 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde. Insgesamt erhält Wuxi Apptec daher auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Wuxi Apptec mit einer Rendite von 0,61 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,81 Prozent, wobei Wuxi Apptec mit 18,42 Prozent deutlich darüber liegt.

Insgesamt führt die sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.