WuXi AppTecH Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Wuxi Apptec-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 77,35 HKD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 41,95 HKD liegt, was einem Unterschied von -45,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (69,29 HKD) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter (-39,46 Prozent), was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Wuxi Apptec-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Wuxi Apptec in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet wird. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite der Wuxi Apptec-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 19 Prozent darunter liegt. Ebenso ist die Rendite im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche mit 14,47 Prozent deutlich niedriger, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Allerdings wird das Wuxi Apptec-Wertpapier bei Betrachtung des 25-Tage-RSI als "Schlecht" eingestuft, was zu einem Gesamt-"Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt führt.