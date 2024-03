WuXi AppTecH Aktie: Einfach unglaublich

Der Aktienkurs von Wuxi Apptec liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um 18 Prozent niedriger, mit einer Rendite von -42,75 Prozent. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -27,94 Prozent, wobei Wuxi Apptec mit 14,81 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Wuxi Apptec festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikante Veränderung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wuxi Apptec-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt unter dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wuxi Apptec-Aktie ergibt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Wuxi Apptec basierend auf den verschiedenen Indikatoren.