Mit Wt Financial wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zu Wt wurde festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen ebenfalls Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse mithilfe trendfolgender Indikatoren ergab, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist eine Abweichung auf. Insgesamt erhält die Wt-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Mit einem RSI von 100 wird die Situation als überkauft betrachtet und entsprechend als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was als neutral betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Wt-Aktie hinsichtlich der Stimmung und trendfolgender Indikatoren.