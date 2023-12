Wsfs Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie der Wsfs wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel bewertet. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt wird ein Kursziel von 0 USD erwartet. Dies entspricht einer Erwartung von -100 Prozent, da der derzeitige Schlusskurs bei 41,38 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende wird Wsfs mit einer Ausschüttung von 1,71 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung (5354,52 %) als niedriger bewertet, da die Differenz 5352,81 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die aktuelle Einstufung als "Schlecht" angesehen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wsfs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 38,24 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (41,38 USD) um +8,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 37,56 USD zeigt eine Abweichung von +10,17 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt erhält die Aktie daher auch hier das Rating "Gut".

In fundamentaler Hinsicht ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 für Wsfs, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt ein KGV von 15 haben. Somit ist Wsfs aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine Einschätzung als "Gut" von der Redaktion.

