Wsfs Aktie: Einfach unglaublich

Die Wsfs-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,29 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,75 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wsfs liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,29 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Wsfs wird als neutral eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wsfs-Aktie liegt bei 39, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 47,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wsfs.