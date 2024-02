Wsfs Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie Wsfs liegt bei 33,71 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird Wsfs daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Wsfs in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,92 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -13,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten Finanzsektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 151552,39 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Wsfs liegt bei 1,29 Prozent und somit 137,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser unrentablen Dividendenrendite erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Wsfs festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Zusammengefasst erhält Wsfs daher insgesamt die Bewertung "Schlecht".