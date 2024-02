Writeup Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Technische Analyse der Writeup-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 888,63 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 578 JPY liegt, was einer Abweichung von -34,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (662,92 JPY) zeigt eine Abweichung von -12,81 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Writeup-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Writeup liegt bei 98,58, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine weitere "Schlecht"-Einstufung für die Writeup-Aktie in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Writeup in den sozialen Medien als neutral bewertet wird. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Anleger-Stimmung in Bezug auf die Writeup-Aktie, basierend auf der Beobachtung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen.