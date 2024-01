Writeup Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit wird dieser Indikator erstellt. Die Aktie von Writeup wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,96 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält Writeup für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung, da dieser Wert bei 60,06 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Writeup-Aktie bei 918,93 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 667 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 717,1 JPY eine Abweichung von -6,99 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Writeup auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen zu Writeup in sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Aktie von Writeup bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Das Internet hat Einfluss auf die Stimmungen in Bezug auf Aktien. Bei Writeup wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.