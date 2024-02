Writ Media Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Writ Media-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Writ Media-Aktie mit einem Kurs von 0,01 USD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Anleger-Stimmung bei Writ Media in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Writ Media sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Writ Media-Aktie in allen analysierten Punkten die Einschätzung "Neutral".