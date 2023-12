Writ Media Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Anleger-Stimmung bei Writ Media bleibt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität haben sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse hat sich der Kurs von Writ Media um 50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Writ Media derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,65 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Writ Media überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.