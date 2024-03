Writ Media Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Bewertung von Aktien kann durch die Analyse der Kommunikation im Internet und die Beobachtung der Stimmungsänderung einen wichtigen Beitrag leisten. Bei der Analyse von Writ Media zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Writ Media liegt bei 52,49 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt auch zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Negative Diskussionen wurden kaum aufgezeichnet, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Writ Media-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem schlechten Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung des Wertpapiers aufgrund der Kommunikation im Internet und des RSI, eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments, und eine schlechte Bewertung basierend auf der technischen Analyse.