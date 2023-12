Wright Investors Service Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI für die Aktie von Wright Investors' Service beträgt derzeit 53,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn wir den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" angesehen. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Wright Investors' Service eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,68 %) als niedriger einzustufen ist. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Wright Investors' Service mit 0,15 USD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

