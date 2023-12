Wright Investors Service Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Wright Investors' Service-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,16 USD gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,16 USD, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt berücksichtigt. Hier lag der letzte Schlusskurs mit 0,15 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einem positiven Unterschied von 6,67 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Wright Investors' Service also charttechnisch mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wright Investors' Service-Aktie hatte in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 61,54 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Wright Investors' Service aktuell 0, was einer negativen Differenz von -5,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Wright Investors' Service. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger positiv über das Unternehmen ausgetauscht. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.