Wrap-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Wrap hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,57 Prozent erzielt, was 18,12 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von -0,53 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Wrap aktuell 28,1 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wrap mit 0 Prozent 11546,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wrap bei 1,75 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,1 USD, was einen Abstand von +77,14 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Wrap-Aktie mit einem Niveau von 2,5 USD um +24 Prozent darüber, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Wrap wird als neutral eingestuft. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um Wrap, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.