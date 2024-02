Wrap Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Aktie Wrap zeigt, dass sich der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 2,06 USD befindet, was einer Abweichung von +99,03 Prozent vom aktuellen Kurs von 4,1 USD entspricht. Dies lässt die Aktie als "Gut" eingestuft werden. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,21 USD, was einer Abweichung von +27,73 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Auch das führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Wrap liegt bei 44,63 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI für die letzten 25 Tage liegt bei 37, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv. Die Diskussion war an neun Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Wrap gesprochen. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.